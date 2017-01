Valeria Marini, burrosa sirena sexy

E con Giovanni Cottone siparietto hot

7/8/2013

foto Instagram

Burrosa, sensuale e conturbante Valeria Marini, alla sua prima estate da signora Cottone, posa come una sirena su Instagram, mentre i paparazzi la immortalano con il neo maritino Giovanni durante un siparietto quasi a luci rosse nel mare di Ischia.

In tutta la sua femminile sensualità la Valeriona nazionale posta alcuni scatti social da vera diva in bikini: "Baci stellari", cinguetta la neo-signora Cottone, che lo scorso 125 maggio si è sposata a Roma con una sontuosa cerimonia da diva, quale è. Adesso è tempo di vacanze e dopo Montecarlo, dove ha festeggiato il compleanno del suo neo.maritino Giovanni, i due sono volati a Ischia, dove la bionda e sexy showgirl ha sfoggiato in bikini le sue curve prorompenti. Con Giovanni poi baci e tenerezze a luci rosse che i paparazzi prontamente immortalano. Valeria è letteralmente alle stelle, felice e innamorata.