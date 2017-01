Alessia Marcuzzi, acchiappa i flash

Bikini succinto al mare: lato B in vista

7/8/2013

foto Instagram

Ancora non ha un uomo al suo fianco, ma c'è da scommettere che sarà per poco. Ecco una sfavillante Alessia Marcuzzi al mare in bikini succinto e fondoschiena in bella vista. Slip minimalista con laccetti laterali per incorniciare per un lato B davvero in splendida forma. La showgirl, reinventata fashion blogger, dà consigli alle pinelle su come vestirsi, ma ai pinelli piace sicuramente di più meno vestita. Come nelle immagini del settimanale Chi.

Il costume intero è elegante e sta bene un po' a tutte, il bikini a fascia è più adatto a chi ha un bel seno, meglio lo slip o il tanga? Se Alessia risolve i dubbi delle sue ammiratrici che seguono il suo blog a caccia di idee per un look da dive, nella vita privata ama sfoggiare un abbigliamento semplice ed essenziale. Come il due pezzi che sfoggia al mare e che risalta le sue curve perfette. Il punto forte, oltre al décolleté, resta il sedere che “acchiappa” tutti i flash.