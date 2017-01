Eva Henger galleggia seno al vento

In topless sul materassino come su un set a luci rosse

7/8/2013

foto Instagram

Scatti bollenti anche nel privato per Eva Henger. L'ex pornostar galleggia sul materassino in piscina senza reggiseno e sfoggia un topless mozzafiato, coperto appena dalle mani. Habitué dei siparietti bollenti Eva sorride e si fa fotografare come su un set a luci rosse.

Capelli raccolti, occhiali da sole e un micro slip giallo, che sottolinea un lato B a dir poco scultoreo. Le curve della sensualissima ex attrice pornografica di origini ungheresi sono da capogiro.



A 41 anni e con una onorata carriera nel cinema hot la Henger si dedica adesso alla famiglia, al marito Massimiliano Caroletti, sposato ad aprile di quest'anno, che bacia appassionatamente in alcuni scatti e alla bellissima figlia Jennifer, avuta nel 2009. Ma anche nel privato Eva non rinuncia alla sua conturbante sensualità e a dar sfoggio delle sue curve, ancora perfette e da scatti a luci rosse.