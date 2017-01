Mara Venier e Nicola Carraro, piccioncini al mare

La coppia si concede coccole, relax e passeggiate sul lungomare

7/8/2013

foto Olycom

Mara Venier si fa coccolare a Marina di Pietrasanta dall'inseparabile marito Nicola Carraro. Innamorati come non mai, i due si sono concessi una vacanza da fidanzatini: passeggiate sul lungo mare, baci sul lettino e corse in bicicletta. Sposati dal 2006, la coppia sembra non risentire degli anni che passano.

Lei è sempre in ottima forma anche se, abilmente, sceglie di non mostrarsi in bikini ma di sfoggiare un morbido caftano blu che esalta il suo décolleté formoso e glissa sulle imperfezioni. La Venier, divertita, gioca con l'acqua e con un Mickey Mouse "da spiaggia", mentre il marito la guarda affascinato, come se fosse la prima volta. Carraro non vanta proprio una linea perfetta, eppure Mara sembra non aver occhi che per lui. Abbracciati o mano nella mano, i due non si staccano mai e si godono il tramonto come due piccioncini alla prima uscita, dimostrando di essere una coppia davvero affiatata.