Topless e curve da mamma vip

Dalla Nannini a Belen tutte in spiaggia coi pargoli

7/8/2013

foto Oggi

In topless, in micro bikini, curvose, stilose e incredibilmente sexy, da Gianna Nannini, seno al vento a Formentera a Elisabetta Gregoraci sirena in terra kenyota, le mamme dello showbiz sfilano coi loro cuccioli sulle spiagge di questa bollente estate... e fanno un gran figurone.

Forme perfette, curve mozzafiato, essere mamme, spesso anche di più di un figlio, non ha scalfito la loro sensualità. A partire da belen, neo mammina da dieci e lode, passando per una schiera di vip super sexy con prole al seguito. Ci sono Aida Yespica e Claudia Galanti, perennemente in vacanza coi loro figli, a sfoggiare i loro corpi da modelle. Non sono da meno Elena Santarelli, Lola Ponce, anche lei diventata mamma da pochi mesi e già subito tornata in splendida forma.



E ancora Justine Mattera, Federica Panicucci e Anna Tatangelo. Chiude la parata materna Antonella Clerici, mamma per antonomasia, forme burrose e sensuali, la mamma più amata dagli italiani.