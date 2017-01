Nina Moric si è sposata in segreto

Cerimonia in Cambogia con Massimiliano Dossi

6/8/2013

foto Instagram

“Mi sono sposata in Cambogia con Massimiliano Dossi. Le nozze sono state celebrate con rito buddista. Nella vita si può sbagliare 1.000 volte, ma c’è quella volta in più in cui eviti gli errori del passato. Sono una persona sensibile e questo lo hanno capito veramente in pochi: Massimiliano è uno di questi. Mi ha conquistato con la sua testa e la sua anima”. Nina Moric confida al settimanale Chi il suo matrimonio.

La moglie separata di Fabrizio Corona ha raccontato di essersi sposata in gran segreto in Cambogia con l’imprenditore milanese Massimiliano Dossi nel tempio di Angor Wat. “Due mesi fa ho incontrato Massimiliano. Ci eravamo visti per la prima volta nove anni fa e non siamo cambiati molto da allora. La vita è piena di risorse, di incontri, non si può sfuggire a un destino già scritto. E questa era la pagina scritta per noi. Abbiamo scelto la Cambogia perché è un luogo dell’anima ed è il posto ideale dove ripartire simbolicamente da zero per far crescere qualcosa. - ha detto la Moric - Siamo profondamente cattolici, siamo cresciuti con la fede in Dio, ed è a lui che prometteremo di amarci per sempre. Ma la filosofia buddista, la semplicità di queste persone, ci hanno donato la pace interiore per un matrimonio spirituale che ci ha uniti ancora di più”.



Manca solo un piccolo tassello perché il quadra sia completo: Nina è ancora in attesa di divorzio da Fabrizio Corona. “Manca solo una firma per il divorzio, e la metterò molto presto”, ha aggiunto la Moric. “Il vero matrimonio con Massimiliano sarà in Italia e non voglio perdere altro tempo”.