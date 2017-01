Fede,con Filippo ricomincia dalle rose

Pellegrini e Magnini di nuovo insieme?

6/8/2013

foto Twitter

Ha compiuto 25 anni e il suo ex, che forse tanto ex non è più, Filippo Magnini, le ha regalato 125 rose rosse. Federica Pellegrini ha festeggiato così il suo compleanno, dopo l'argento ai Mondiali, tra Verona e Milano, tra la famiglia e Filippo: "Che dire??!!UN SOGNO!!" cinguetta la campionessa di nuoto su Twitter sorridente e smagliante con il mazzo di rose in grembo.

Che tra lei e Magnini la love story non fosse del tutto finita si mormorava da un po'. Ma a Barcellona il gossip è restato rigorosamente fuori dalle vasche. Adesso che Fede è tornata a casa però si può tornare tranquillamente a parlare della sua vita sentimentale, che a tutti interessa parecchio, quasi di più delle sue medaglie. Filippo Magnini non sembra per nulla uscito di scena. 125 rose rosse del resto sono un regalo impegnativo e tra i due, adesso, si apre un nuovo capitolo. Il gossip è sdoganato.