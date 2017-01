Monica Guerritore, giochi di trasparenze al Forte

Con quel pareo, il marito ha occhi solo per lei!

6/8/2013

foto LaPresse

Monica Guerritore in vacanza a Forte dei Marmi, si concede un po' di relax in famiglia. L'attrice italiana si gode Roberto Zaccaria e nipotini, mostrando un fisico ancora tonico nonostante non sia più giovanissima. Bikini nero e pareo, la Guerritore gioca abilmente di trasparenze, catalizzando così lo sguardo del marito sul suo lato B.

Maliziosa e divertita, Monica gioca con i nipotini, legge il giornale e riposa. Sempre sotto l'ombrellone, sembra voler sfuggire ai raggi del sole che scaldano la spiaggia del Forte. Nonna amorevole, non dimentica di avere un notevole sex appeal: eccola smorfiosa accavallare le gambe sulla sdraio, sistemarsi il pareo e giocare con i capelli. Una diva che sa come usare le sue armi di seduzione.