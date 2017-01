Cecilia Capriotti, seno in libera uscita

E un capezzolo esce in fuori gioco

6/8/2013

foto Twitter

Il suo seno prosperoso non delude mai, specie se ci scappa un capezzolo...in fuori gioco. "Mi copro sempre il seno topless in spiaggia no chic", scrive Cecilia Capriotti postando scatti al mare con décolleté in libera uscita: "ahahahah il capezzolo in fuori gioco non lo avevo visto", commenta la showgirl.

Del resto con tanta abbondanza e le spalline del reggiseno abbassate per non lasciare segni dell'abbronzatura il siparietto hot è quasi scontato. Così ecco la sexy Cecilia in acqua e poi stesa al sole alle prese con la prorompenza del suo décolleté pronto a sgusciare fuori dai bordi del reggiseno.



E un capezzolo esce in fuori gioco, come ironicamente commenta la stessa showgirl. Un gran bel vedere. Miss Capriotti non trova chic il topless ma per valorizzare il suo davanzale non perde un'occasione. Inguainata in abitini aderenti dalla scollatura mozzafiato Cecilia dà sfoggio delle sue abbondanti proprietà e il voto è un dieci e lode.