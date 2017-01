Federica Panicucci, che look da spiaggia!

Copricostume sexy, ma niente bikini

6/8/2013

foto LaPresse

Reginetta di bon-ton e maestra di stile, Federica Panicucci in spiaggia a Forte Dei Marmi sfoggia un look supersexy pur senza mostrarsi mai in bikini. Capelli ora sciolti sulle spalle ora raccolti in una coda di cavallo e iPad in mano, la conduttrice in vacanza con la famiglia si diletta a fotografare i figli alle prese con la tavola sulle onde della Versilia. Abitino senza spalline, aderente lungo le curve e trasparente al contatto con l'acqua.

La Panicucci elegante davanti al piccolo schermo come in una banale giornata di mare sfoggia un copricostume stampato sui toni del verde acido con parti bianche che magicamente diventano un'occasione per sbirciare il fisico di Fede. Mentre i bambini si divertono a sguazzare tra le onde, Federica fa foto, ma non si spoglia mai. Eppure le sue passeggiate in acqua con l'abito bagnato paiono addirittura piĆ¹ sexy di un bikini sfacciatamente esposto all'obiettivo del paparazzo.