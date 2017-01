Ste, fa caldo e Belen si denuda

Scatto in due pezzi in cucina...

6/8/2013

foto Instagram

"Che caldo allucinante!!!!! #nonsipuofare", l'afa di questi giorni non risparmia nemmeno la bellissima Belen, spiaggiata a Formentera, che su Instagram posta uno scatto super sexy: il suo profilo hot in due pezzi nella cucina di casa. Cosa la showgirl non possa fare, a causa del caldo, è facile da immaginare...

In bikini, il cellulare in mano pronta per l'autoscatto, Belen cerca rifugio dal gran caldo nella penombra della cucina. "Non si può fare", cinguetta e chi ha più malizia passa presto alle conclusioni. Niente sesso con Stefano, l'afa fa passare la fantasia erotica. Lei però si denuda e resta con poca stoffa addosso e l'immaginazione di chi la guarda vola e supera anche il gran caldo di questi giorni. In un altro scatto ecco Belen e Cecilia a letto con... De Martino, tutti pronti per la nanna, insieme naturalmente.



Il gran clan dei Rodriguez non si divide mai e la promiscuità regna sovrana. Poi di nuovo Belen in bikini rosso, scatti con Stefano tra coccole e baci e poi al tramonto, la showgirl saluta il sole che scende all'orizzonte e mostra le sue curve mozzafiato. The show must go on, aspettiamo nuovi scatti, la vacanza non è ancora finita e le sorprese nemmeno.