Charlotte Casiraghi a Capri

A passeggio con Gad Elmaleh

5/8/2013

foto

Capri si ferma al passaggio della Principessina. Charlotte Casiraghi in dolce attesa visita l'isola azzurra con il suo fidanzato Gad Elmaleh, l'attore francese che ha fatto breccia nel cuore della secondogenita di Carolina di Monaco. Una relazione che ricorda, ma solo per un discorso anagrafico, quella che la madre ha avuto con il playboy Philippe Junot: 17 anni di differenza contro i 15 della figlia. Una tappa, quella a Capri, che i giornali di gossip hanno visto come una prova di luna di miele. I due dovrebbero sposarsi a settembre.