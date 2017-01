Victoria Silvstedt, vacanze con un corpo da sogno

11:37 - Tonica e sempre in forma, Victoria Silvstedt mostra le curve mentre è in vacanza tra la Corsica e la Sardegna. Eccola mentre posa di profilo sugli scogli, prende il sole in barca o passeggia sulla spiaggia con addosso bikini che esaltano il suo corpo sempre perfetto. Formosa e ammicante attira l'attenzione, tanto da far passare in secondo piano il bellissimo panorama alle sue spalle.

Fresca di dieta, come scrive su Twitter, posta una foto osé e provocante dove si vede solo il suo tonico lato B. Costume bianco, brasiliana e glutei perfetti, la Silvstedt incarna il sogno proibito di molti italiani. Ironica, simpatica e ingenuamente maliziosa, la svedese scopre al punto giusto, lasciando il resto all'immaginazione dei suoi followers.