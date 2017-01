Anna Tatangelo veleggia con il vento in poppa

Formosa e piccante in barca con il suo Gigi

5/8/2013

Su e giù dalla barca, in gommone accompagnata e scortata, a pranzo con gli amici, un po' di tintarella in mezzo al mare. Proseguono le vacanze in Sardegna di Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio insieme al piccolo Andrea. La coppia veleggia nelle acque di Porto Rotondo e la cantante mostra una forma sempre più prorompente. Seno esplosivo chiuso in un bikini a fascia e shorts in jeans per Anna.

Occhiali da sole, capelli raccolti e ciabatte in mano, la Tatangelo è davvero splendida in costume da bagno. Il seno florido e il ventre ultrapiatto risaltano l'abbronzatura della cantante che questa estate si gode le vacanze con il suo Gigi e gli amici più stretti.