Lola Ponce si scatena in piscina a Miami

Bikini bombastico e balletti osé in vacanza con l'amica

5/8/2013

foto Instagram

Lola Ponce si diverte a ballare a bordo piscina con un'amica. La cantante argentina si da alla pazza gioia in vacanza a Miami: bikini bombastico, forme scolpite, Lola non sembra accusare per nulla la recente gravidanza. Tra fitness, amore e relax, la forma fisica è tornata quella di prima mentre lei sembra ancora più bella.

Innamoratissima del suo fidanzato, Aaron Diaz, e della loro bambina Erin, la Ponce riesce ad incarnare alla perfezione sia il ruolo di mamma che quello di icona sexy. Oltre alle foto hot nei suoi social non mancano quelle con la piccola in braccio, né quelle che celebrano il suo amore per il ballerino messicano. Una vera "happy family", che non rinuncia al divertimento e alla vita mondana, come dimostra la recente vacanza a Miami.