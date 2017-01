Michelle Hunziker, pancione al vento

In bikini bianco sulla spiaggia al Forte

5/8/2013

foto LaPresse

Un bikini bianco a triangolo essenziale, minimalista, ma decisamente scoppiettante. Ecco Michelle Hunziker in spiaggia a Forte dei Marmi con il compagno Tomaso Trussardi. I due non si mollano un attimo, lui a scortarla dentro e fuori dall'acqua e lei come una dea che passeggia sul bagnasciuga o con l'acqua ai polpacci. Fisico perfetto e rimasto tale e quale nonostante un pancione di sette mesi che ormai lievita a vista d'occhio.

Raggiante, felice, sempre pronta a regalare baci e coccole al suo Tomaso Michelle pare una ragazzina e, nonostante siano passati diciassette anni dalla prima gravidanza, mostra con orgoglio il suo corpo che cambia e diventa ancora piĆ¹ sensuale. Con Trussardi cammina mano nella mano, si abbracciano, giocano con l'acqua, lei perfetta in costume bianco, capelli sciolti e occhiali da sole. Si concede alle fan per qualche scatto-ricordo e prosegue imperterrita la sua camminata sul bagnasciuga sfilando davanti ai paparazzi che non si perdono nemmeno una smorfia della coppia.