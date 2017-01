Sodo e maculato, il bikini di Eli lascia senza fiato

La Canalis a Los Angeles, party in piscina con gli amici

5/8/2013

foto Instagram

Anche se controluce, il soggetto della foto è tutto tranne che equivoco. Capelli raccolti, mani suoi fianchi e un bikini brasiliano che lascia ben poco spazio all'immaginazione. Con le palme di sottofondo, la location non è difficile da indovinare: un panorama così si trova solo a Los Angeles. Ed è proprio lì che è tornata Elisabetta Canalis, rientrata a casa dopo le vacanze nel bel paese.

Bagno in piscina per la bella Eli, che indossa un bikini striminzito dalla fantasia audace e gli occhiali da sole. Acqua limpida e barbecue, un binomio perfetto per un weekend di relax sotto il solleone californiano. Bella vita quella dell'ex velina che anche senza alcun fidanzato intorno, sta trascorrendo un'estate all'insegna del divertimento. Tra Sardegna, Ischia e gite in barca, la Canalis non si è fatta mancare proprio nulla.