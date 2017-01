Claudia Galanti, show a luci rosse in mare

Si tuffa: il reggiseno scivola e mostra i capezzoli

5/8/2013

foto Instagram

E' sbarcata sulle coste della Corsica e subito ha regalato un siparietto a luci rosse. Claudia Galanti prosegue le sue bollenti vacanze e questa volta regala ai followers un paio di video ad alto tasso erotico. Si fa riprendere mentre si tuffa dalla barca. Il bikini a fascia giallo fatica a contenere il décolleté florido della bella showgirl e così mentre risale dalla scaletta i capezzoli finiscono davanti all'obiettivo.

Un piccolo balletto per mostrare il proprio fisico mozzafiato e poi via con un balzo in acqua degno del miglior cinema: il fondoschiena di Claudia appare perfettamente messo a fuoco e la sua risalita sulla barca lascia gli ammiratori con il cuore in gola. E infatti come previsto la fascia del reggiseno giallo per colpa dell'impatto con l'acqua si è abbassata e mostra i capezzoli della Galanti che maliziosamente cerca di coprirsi quando ormai lo show è stato servito. E così se non riescono i paparazzi a creare dei momenti erotici con scatti al peperoncino, ci pensa la stessa Claudia a tenere i fan incollati al suo Instagram.