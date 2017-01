Bruni e Sarkozy il divertimento è... separato

La coppia in vacanza si "divide": lei al mare con gli amici mentre lui sfreccia in bicicletta

4/8/2013

foto Tgcom24

Vacanze insieme ma... separate per l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy e sua moglie Carla Bruni. Sulla Costa Azzurra, a Cap Negre, i due infatti si dedicano separatamente ai propri passatempi preferiti. Ecco quindi la Bruni divertirsi al mare con amici, pinne e bikini bianco, mentre il marito invece scatta nelle strade dei dintorni su una bici da corsa, vestito da vero professionista.

Entrambi sportivi, ma con diverse passioni. La Bruni sfoggia un fisico asciutto mentre nuota nelle acque di Cap Negre, nei pressi di Saint Tropez, mentre Sarkozy batte le stradine dei dintorni vestito di tutto punto come un vero professionista.



Maglietta, pantaloncino d'ordinanza, scarpette e caschetto: l'ex presidente sembra pronto per il Tour de France. E sulle strade trova anche qualche fan pronto a incitarlo. La Bruni invece ride e scherza con amici mentre si rilassa nuotando. Costume bianco ma casto, niente tanga e mini slip alla brasiliana: un bello slip ampio a coprire quello che deve coprire perché non sarà più la premiere dame ma un contegno è comunque richiesto.