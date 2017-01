Douglas-Zeta Jones, la coppia d'oro va in frantumi

Secondo il tabloid "Star" il divorzio tra i due sarebbe imminente. E all'attrice gallese andrebbe un indennizzo da 300 milioni di dollari...

4/8/2013

foto Olycom

Un'altra favola di Hollywood va in frantumi. Michael Douglas e Catherine Zeta Jones si sono detti addio e ora vanno incontro a un divorzio da cifre record. Questo almeno secondo quanto riporta il tabloid "Star", secondo il quale Douglas avrebbe già lasciato il tetto coniugale e si accingerebbe a dover sborsare alla moglie (ex tra poco) 300 milioni di dollari. Al momento non ci sono conferme (ma nemmeno smentite) ufficiali.

Secondo lo "Star" Douglas annuncerà la rottura molto presto, ma vuole prima "aspettare gli Emmy in programma a settembre". Sempre secondo l'informatore, la bella Catherine avrebbe fatto di tutto per salvare la sua unione con l'attore, ma invano. Douglas avrebbe lasciato a casa la moglie e i due figli, Dylan e Carys, e sarebbe andato a vivere da un amico.



E pensare che i due sembravano aver affrontato e superato insieme due prove durissime come il cancro alla gola di lui, nel 2010, e poi il disturbo bipolare di lei. Passati i guai di salute sono evidentemente riemersi quelli in seno alla coppia. Già l'anno scorso un altro tabloid, il "National Enquirer", aveva rivelato che la coppia era scoppiata, tanto da aver portato in gran segreto le carte al Tribunale.



I due si sono sposati il 18 novembre del 2000, con una cerimonia da favola sotto i lampadari scintillanti dell'Hotel Plaza a New York: davanti al gotha dello showbiz, da Jack Nicholson a Brad Pitt a Steven Spielberg, la giovane attrice gallese disse sì a Michael Douglas, entrando a far parte di una delle più potenti dinastie del cinema. Il legame tra i due attori, 68 anni lui, 44 lei, finì alla ribalta anche per i negoziati prematrimoniali: l'accordo raggiunto prevedeva una multa da 5 milioni di dollari in caso di tradimento di Douglas, ormai ex sesso-dipendente, mentre a Catherine, per ogni anno di matrimonio, erano stati promessi 1,6 milioni di dollari.



Nel 2000 Douglas ha divorziato dopo ventitre anni di matrimonio dalla prima moglie, Diandra, alla quale avrebbe destinato 45 milioni di dollari.