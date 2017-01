Belen, ecco tutti i dettagli delle nozze

Cerimonia in giardino curata dall'amica

3/8/2013

foto Twitter

Belen cinguetta in bikini sexy da Formentera e intanto il web è in subbuglio per le nozze che si terranno il 20 settembre. Gente svela alcuni dettagli sulla location e il menù. Ad occuparsi di tutto sarà Giorgia Matteucci, moglie di Emiliano Bonazzoli, che ha già definito i dettagli del party che si terrà a Villa Giannone, una delle dimore più esclusive situate vicino ad Arona sul lago Maggiore.

Belen e Giorgia sono diventate amiche tanti anni fa quando la showgirl argentina era fidanzata con Marco Borriello, amico di Bonazzoli. Da allora aveva promesso alla Matteucci che sarebbe stata lei ad occuparsi del suo matrimonio e così è stato.



“La cerimonia sarà nel tardo pomeriggio (in giardino) – spiega Giorgia – poi si andrà avanti fino al mattino con brioches e cappuccini”. Già scelte le partecipazioni e i confetti e per i bambini – una quindicina di invitati – ci sarà il mago, l'esperta di bolle di sapone, la baby dance, il truccabimbi e un menù speciale.



“Santiago avrà un ruolo da attore principale in chiesa con il papà. Così come protagonista sarà Cecilia, un po' come Pippa con Kate” continua la wedding planner. E il menù? “Prima voglio assaggiare” ha confidato Belen all'amica e ora la stanno aspettando per provare le prelibatezze di uno chef argentino e un pasticcere napoletano.