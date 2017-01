Belen, nuovi scatti da Formentera

E' sempre lei la regina dell'estate

2/8/2013

foto Instagram

In bikini verde a fascia su uno yacht, mentre nuota in mezzo al mare o sensualmente appoggiata alla prua della barca baciata dal sole. Belen continua a dominare la scena di questa estate 2013. E da Formentera posta nuovi scatti mozzafiato.

Anche se, stando ai sondaggi non è più lei la più cliccata e ricercata del web, la showgirl argentina continua a tenere testa a tutte le vip spiaggiate da Fregene a Bora Bora. Basta che posti un nuovo scatto in bikini ed è subito standing ovation. Le sue curve perfette meritano ogni volta un applauso più scrosciante.



E lei lo sa. Come una sirenetta Belen posa, si atteggia, sorride e ammicca dall'alto delle sue forme sexy. Al momento non le manca proprio nulla, la sua carriere è in vertiginosa ascesa e la sua vita familiare brilla. Su Google non sarà più la più cliccata, ma è indubbiamente ancora lei la regina dello showbiz.