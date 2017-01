Fiammetta Cicogna, brividi in acqua con Tommy

Baci appassionati e giro in moto per la coppia baciata dal sole

2/8/2013

foto Olycom

Mancavano solo loro sulle spiagge delle Baleari. Ecco Fiammetta Cicogna e Tommy Chiabra a Formentera, innamorati e passionali più che mai. Pizzicati dai fotografi mentre sguazzano felici nelle acque trasparenti dell'isola, i due non smettono un attimo di guardarsi e toccarsi. Lui è quello più audace: irretito dal fascino di lei, le bacia appassionato un orecchio.

Fiammetta, però, sembra più preoccupata per il suo triangolino: così piccolo e sfuggente, passa il tempo a sistemarlo per paura di un topless involontario. La coppia, dopo la nuotata in relax, ritrova tuttta l'energia non appena indossa i giubbotti salvagente e sale sulla moto d'acqua. Del resto si sa, alla biondina piacciono le emozioni forti. E il bel palestrato non può fare a meno di dargliele...