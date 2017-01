Lady Tata sexy in bikini e... olio

Anna Tatangelo sfoggia muscoli al top

2/8/2013

foto Twitter

Addominali scolpiti, fisico tonico, décolleté esplosivo e pelle abbronzata e coperta d'olio. All'appello della prova bikini mancava solo lei, Anna Tatangelo. Promossa con tanto di lode. La cantante in vacanza con Gigi D'Alessio e il figlio Andrea posta scatti mozzafiato ed è più sexy che mai.

Nonostante abbia già dato alla luce un bambino Lady Tata, 26 anni, sfoggia una linea perfetta, muscoli palestrati e forse un po' "tirati", a effetto lucido per l'olio spalmato sulla pelle. La cantante ci tiene a mostrare ai suoi followers il suo fisico da urlo e allora eccola in posa da modella, un bikini a fascia che evidenzia le curve e il sorriso malizioso di chi sa di essere al top.



Un bacio ai fans poi, in un altro scatto, sessione tintarella con e senza Gigi sul lettino. Innamorati, fianco a fianco, i due cantanti sono sicuramente una delle coppie più belle del jet set, uniti dalla stessa passione, dal piccolo Andrea, che hanno messo a mondo insieme e dall'amore, che li lega ormai da oltre otto anni.