Elisabetta Canalis abbracciata a Maccio

10:45 - Non si può certo dire che mancassero degli indizi, eppure le foto di Chi che immortalano Elisabetta Canalis e Marcello Macchia, in arte Maccio Capatonda, ha lasciato sconvolti i più. Lei, attiva come poche sui social, non cinguetta nulla al riguardo e lascia a lui l'arduo compito di gestire la cosa.

Il comico, nel suo stile graffiante, accetta di buon grado e risponde alle insinuazioni con un laconico "Chi sono io per smentire i tabloid?". Agli osservatori più attenti non è di certo sfuggito che la bella Elisabetta, appena un mese fa, aveva postato alcune foto in stile Amarcord sul suo Twitter che la ritraevano insieme alla crew di "Mai dire martedì". Galeotto fu il set? Nessuno può dirlo. Era il lontano 2007 e il cuore della Canalis doveva ancora essere conquistato (e in seguito spezzato) da, in ordine sparso: Reginaldo, George Clooney, Stev-O, Markus Covall e altri ancora. Che questa sia la volta buona? Lo scopriremo solo... ridendo!