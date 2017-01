Sabbia bollente su corpi che "scottano"

11:00 - Belle, sensuali e sinuose, le bellezze al mare si scoprono facilmente. Topless audaci, bikini sempre più micro per forme esplosive e sederi che "scappano" dagli slip. Eppure, se spogliarsi è sexy, coprirsi diventa ancora più intrigante. E se non c'è niente a disposizione non resta che rotolarsi nella sabbia. Da Formentera alle Maldive, ecco le "insabbiate" più sexy dell'estate.

- Ana Laura Ribas ha ritrovato l'amore e la gioia, felice alza le braccia al cielo mostrando il corpo interamente coperto da granellini sottilissimi. Giusto una spolveratina per Heidi Klum ma "nel punto giusto", a sottolineare la perfezione dei suoi glutei. Natalia Bush e Raffaella Zardo passeggiano insieme, ricoperte dalla sabbia bianchissima delle Maldive. Se Cecilia Rodriguez ride felice a Formentera, molto più ammiccanti sono le pose delle Blackdashian, Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, che lasciano poco all'immaginazione anche sotto quella dorata, sexy, "panatura".