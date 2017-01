Alessia Marcuzzi fa le fusa su Instagram

11:25 - Nella sua ultima intervista a Vanity Fair ha detto: "Sono poco gatta e maliziosa". Ma negli autoscatti bollenti del suo Instagram sembra proprio fare "Miao". La bionda Alessia Marcuzzi, infatti, non perde occasione per sfoggiare le sue gambe chilometriche e offrire panorami che iniziano dal suo slip a vita bassissima.

Il profilo di una donna che non ha niente da nascondere, men che meno il lato B. In un costume giallo limone, la presentatrice non si risparmia e mostra le rotondità sode a favore di smartphone stemperando l'effetto sexy con una linguaccia. Prima di salire sul palco per condurre il Music Summer Festival, si è immortalata nella mise scelta: tubino stretch nero con le spalle scoperte e sandali neri con tacco a spillo di metallo.