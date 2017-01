Antonella e le sue forme super abbondanti

La Clerici al mare non sta più nel... bikini!

1/8/2013

foto Twitter

Antonella Clerici in vacanza ad Ansedonia mostra tutta la sua abbondanza. Incontenibile nel suo bikini nero, la conduttrice più amata dagli italiani non si può certo definire in ottima forma. Eppure lei è stata chiara, "Superati i 40 anni, tra faccia e c...lo ho scelto la faccia", chiudendo così ogni discorso sul suo peso forma.

Incurante dei fotografi, Antonella al mare con la sua bambina, non ha rinunciato ai bagni, alle passeggiate sotto il solleone e nemmeno... alla merenda! Eccola immortalata da Novella 2000 mentre mangia con gusto uno snack insieme a Maelle. Seno prorompente, pancia rilassata, glutei non proprio scolpiti e un velo di cellulite, Antonella sembra non preoccuparsi dell'età che avanza né dei chili di troppo. La ritrovata serenità col compagno Eddy Martens, dopo un recente periodo di separazione, ha riportato il sorriso sul volto della conduttrice che mai come ora si sente libera di vivere appieno il suo rapporto col cibo.