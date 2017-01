La Fico battezza la sua Pia

La bambina vestita da Gianni Molaro

1/8/2013

foto Chi

Mario non c'era, ma non importa. Il battesimo di Pia c'è stato lo stesso. E Raffaella Fico ha voluto fare le cose in grande. La piccola portava un abitino disegnato da Gianni Molaro e sembrava una principessa. E del papà assente non ha voluto parlare nessuno.

Chi pubblica le foto della cerimonia e l'intervista alla showgirl, che continua ad attribuire a Mario Balotelli la paternità della piccola Pia, anche se il calciatore non ha ancora riconosciuto la bambina. Di lui però Raffaella non vuole più parlare: "Una giornata perfetta", dice commentando il battesimo di Pia, "mancava solo il papà. Ma di lui adesso non voglio più parlare". Della bimba, che ha già 8 mesi, ed è vispa e allegra e del sontuoso battesimo, avvenuto nella stessa chiesa di Tavernanova di Casalnuovo, dove lei ha fatto la prima comunione, ha molto da dire.



A cominciare dal fatto che è innamorata della sua bambina: "L'amore nella mia vita c'è già, ed è Pia". In quanto ad un altro tipo d'amore, per ora, in pentola non bolle nulla. Niente corteggiatori, niente serate mondane, se non quando lavora. A Napoli non esce mai la sera e non ricorda nemmeno quando è stata al cinema l'ultima volta. Anche se poi ammette: "Mi manca un uomo accanto. Confido nelle vacanze". L'estate per lei è ancora all'inizio e se ne potrebbero vedere delle belle.