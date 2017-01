Vip nel segno dell'estate

Abbronzatura integrale? No, grazie

1/8/2013

foto Ufficio stampa

Tintarella integrale? No grazie, le belle del jet set preferiscono i segni del costume. Abbronzatissime, ma non ovunque. E allora ecco i glutei tonici e candidi di Martina Colombari, far capolino dietro allo slip del bikini e i segni delle spalline e del seno bianco latte di Maddalena Corvaglia....

Heidi Klum sposta maliziosamente con le mani la mutandina del costume e sfoggia un lato B scolpito e bianchissimo. Justine Mattera si mette in posa per un autoscatto in cui dal bikini a fascia sono ben evidenti le linee delle spalline, che ripercorrono esattamente il bordi del costume.



Così come Alena Seredova, che sfoggia differenze cromatiche, in bianco e nero, sulla schiena, dove le "strisce" del costume hanno lasciato il segno. Ma alle vip poco importa delle antiestetiche bande bianche, sui loro corpi conturbanti, sono le curve sexy e abbronzate a fare la differenza.