Ana Laura Ribas, bikini esplosivo

In vacanza col fidanzato Marco Uzzo

1/8/2013

foto Tgcom24

Bella, burrosa, sorridente, innamorata e dannatamente donna. Ecco Ana Laura Ribas al mare con il fidanzato Marco Uzzo, più giovane di lei di qualche anno. “Alcune donne devono capire che questo è il nostro momento come non mai... - spiega la Ribas a Tgcom24 sostenendo la causa di quelle che hanno passato gli “anta” - Non esistono più quelli abissi di età tra il trenta ed il quaranta. Nemmeno tra i 40 e 50”.

Un bikini verde che avvolge le sue curve morbide e un'allegria contagiosa per Ana Laura che sbarca proprio in questi giorni sul web con un portale - “Dannatamente donna” - dedicato alle donne over 40. “Punto su tutto, dall'abbigliamento visto che a mio avviso alcune donne esagerano, si vestono da ragazzine dimenticando che la vera sensualità sta nel vestirsi da donna .... Mai più le mini gonne a quelle che ai 40 stanno arrivando, giusto giusto 3 dita sopra il ginocchio” consiglia la Ribas.



“Il mondo dello showbiz ormai è fatto più che altro da donne risolte e per essere così ci vuole esperienza. Vedi Maria De Filippi, Paola Perego, Alessia Marcuzzi, Luciana Littizzetto, Cristina Parodi, Geppy Cucciari, Antonella Clerici, Barbara D'Urso, Lorella Cuccarini, Milly Carlucci, Federica Panicucci, sono loro le regine della tv” continua Ana Laura. “Più passano gli anni, più wonder gnocche siamo” dice riferendosi a chi è attorno ai quaranta.