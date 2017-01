Ambra Angiolini bacia... una donna

Pizzicata in Sardegna l'ex ragazzina di "Non è la Rai" dimentica Renga

31/7/2013

foto Novella 2000

Dopo lo scivolone con Bellocchio e la relativa crisi con Francesco Renga, Ambra Angiolini aveva probabilmente promesso al compagno: mai più con un altro uomo. Con un'altra donna però... L'attrice, al mare con un'amica, offre un siparietto lesbo, tra baci e carezze ben più che amichevoli...

L'attrice, ex ragazzina di “Non è la Rai”, ospite al festival del cinema di Tavolara, "Una Notte in Italia", è stata infatti “pizzicata” durante un’insolita giornata al mare a Porto San Paolo. Ambra non è sola. Con lei un'amica “molto intima” dai capelli mechati e i modi affabili, come mostrano gli scatti di Novella 2000. Francesco Renga non risponde all'appello. Dopo la crisi, culminata nel presunto flirt di Ambra con il collega Pier Giorgio Bellocchio, i due sembravano essere riusciti a ricucire la loro relazione più che decennale. Ma adesso si apre un'altra crepa.



La bella attrice, lontana dal compagno, è un bocconcino appetitoso anche per una donna. In relax sui lettini tra l'ex ninfetta Rai e la cara amica i segnali d'affetto sono più che evidenti e diventano audaci, quando la misteriosa compagna di tintarella si avvicina ad Ambra e la bacia appassionatamente sulla bocca. L'Angiolini non oppone resistenza e si lascia accarezzare e coccolare. Poi però le due si accorgono dei paparazzi e preferiscono rivestirsi e cambiare location. Adesso la palla passa a Renga, che dovrà commentare questo ennesimo scivolone della sua compagna.