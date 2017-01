Asia Argento,Jessica Mazzola in spiaggia da sole

Le donne di Morgan al mare con i figli. Ma lui, dov'è?

31/7/2013

foto Instagram

Le donne di Morgan hanno ben poco in comune: diafana e maledetta una, giovane e inesperta l'altra, le due sono mamme delle "cose più belle che ho costruito", citando il cantante. Entrambe però sono in vacanza al mare, in compagnia dei loro bambini. Asia Argento si fotografa mentre indossa un caftano bianco a bordo piscina, la faccia nascosta si nota appena.

Di tutt'altra idea i suoi due bambini: Anna Lou, primogenita e figlia di Morgan, e Nicola Giovanni, figlio dell'ultimo ex, Michele Civetta. Insieme a loro Asia ritrova il sorriso e la voglia di indossare il costume. Eccola mentre sfoggia un fisico perfetto, pancia piatta e un incarnato che ancora non è stato baciato dal sole: sullo sfondo il mare della Corsica.

Nel frattempo, poco lontano, Jessica Mazzola, l'ultima ex-compagna di Morgan, coccola sola la piccola Lara sulle spiagge della Sardegna. Tra lei e il cantante Marco Castoldi la situazione è ormai precipatata: lei lo ha citato per ottenere l'affidamento in esclusiva della loro bambina. Un amore durato il tempo di un talent, una storia che se già vacillava pare aver ricevuto il colpo di grazia dopo l'ennesimo riavvicinamento tra Morgan e la "sempre amata ex" Asia. La coppia infatti, ha trascorso del tempo insieme in giro per l'Europa, proprio quando lui avrebbe dovuto essere in Sardegna a prendersi cura della piccolina. A dimostrazione di ciò, le foto social di Asia, che li ritraggono insieme in atteggiamento complice. Il cantate, di recente, è stato avvistato ad Olbia, in occasione della prima sentenza per l'affidamento. Poi, è sparito di nuovo. Il mistero si infittisce. Intanto le due ballano ancora da sole...