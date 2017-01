Al Bano annuncia le nozze con la Lecciso

Sul palco con Romina Power, all'altare con Loredana

Prima la riconciliazione con Romina Power e il ritorno insieme sul palco, ora un nuovo matrimonio. Con Loredana Lecciso, sua compagna da oltre dieci anni. Al Bano Carrisi al settimanale Oggi annuncia le nozze: “Gliel'ho chiesto 13 anni fa, poi qualcosa è andato storto. Ma ora i nostri figli sono grandi, voglio che siano sereni, che abbiano una famiglia regolare. È il momento di riordinare le cose”.

La Lecciso è entusiasta. Ovviamente. “Questa proposta è un modo, per Al Bano, di dimostrarmi quanto tiene a me e i bimbi. Voglio che i nostri figli abbiano alle spalle una famiglia come quella che ho avuto io. Ci piacerebbe prendere tutti i nostri figli e andare in un posto solo nostro, lontano da riflettori e fotografi. Sceglieremo tra Assisi, Fatima o Santiago de Compostela. Ci piacerebbe annunciare le nozze a tutti solo a cose fatte”. Il cantante di Cellino aggiunge: “Loredana è il mio caos. Io e lei abbiamo un rapporto del caos. Ma dal caos nascono le cose belle”.



Al Bano tornerà a cantare, in ottobre a Mosca, con l'ex moglie Romina Power: “Non torno a cantare con Romina, lei sarà solo una degli artisti che saranno su quel palco in una serata tributo per i miei 70 anni”, specifica il cantante. E chi aveva sperato in un ritorno di fiamma resterà deluso: “Quella storia è definitivamente chiusa. La mia vita ora è questa e guai a chi me la tocca”.