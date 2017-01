Tra Emma Marrone e Marco Bocci è passione

Spiaggia bollente a Gallipoli per i due in vacanza insieme

31/7/2013

foto Chi

E' un'estate bollente questa per Emma Marrone e Marco Bocci. L'attore ha raggiunto la fidanzata a Gallipoli ed è esplosa la passione. In spiaggia e in acqua è un "tocca tocca" continuo. Tra giochi audaci e massaggi erotici, lui non le leva le mani di dosso. E la cantante apprezza.

La coppia dell'estate sembra aver superato il primo ostacolo mediatico. Altro che crisi, come avevano insinuato i gossip, altro che tradimento di lui con un'altra. Concluso il Giffoni Film Festival Bocci è corso da Emma nel Salento, la sua terra d'origine, e per una settimana i due sono rimasti insieme in una casa vicino a quella dei genitori di lei. Una vacanza in famiglia, che ha dato modo all'attore di conoscere i genitori della cantante, ma anche prime prove di convivenza.



E i risultati sono stati immortalati dai paparazzi. Negli scatti di Chi tra i due la tensione erotica e il desiderio sono tangibili. In acqua i giochi si fanno arditi, gli abbracci passionali, le carezze piene di tenerezza e amore. Poi in spiaggia Bocci comincia una sessione di massaggi quasi a luci rosse sul corpo di Emma. Che si abbandona alle mani del suo compagno. L'eros è alle stelle.