Simone e Gaia, partita pre nozze

Racchettoni in spiaggia e forma... quasi al top

30/7/2013

foto Olycom

Partita a racchettoni tra Simone Inzaghi e la sua bella Gaia Lucariello sulla spiaggia di Milano Marittima. Mamma da appena tre mesi la bionda compagna dell'ex calciatore sfoggia una linea perfetta, come dimostrano anche i suoi scatti su Twitter. Lui è più “rilassato” in vista delle possibili future nozze...

Anche Simone cerca di mantenersi in forma, ma un po' di pancetta fa capolino fuori dai boxer da spiaggia. Da quando ha rimesso su famiglia diventando papà per la seconda volta, l'ex di Alessia Marcuzzi, si è "rilassato" un po'. Relax da serenità raggiunta.



Con Gaia Lucariello infatti la love story prosegue da tre anni a gonfie vele e lei sembra proprio la donna giusta per lui. Insomma una bellissima coppia che presto, pare, convolerà anche a nozze. Intanto una partitina a racchettoni è quello che ci vuole per smaltire le eventuali tensioni e regolare tutti i conti... prima dell'altare.