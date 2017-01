Martina Colombari in bikini, regina dell'Aquafan

In piscina con il marito Billy Costacurta e il figlio

30/7/2013

foto Ufficio stampa

Da una vita trascorrono qualche giorno d'estate all'Aquafan di Riccione, dove Martina Colombari e Billy Costacurta ormai sono di casa. E così ecco Martina nel parco divertimenti, in bikini, in forma strepitosa mentre si tuffa e nuota in piscina. Fisico perfetto e viso acqua e sapone davvero bello per la ex reginetta di bellezza in vacanza con il marito e il figlio Achille.

L’attrice e soubrette e l’ex campione del Milan e della Nazionale, oggi opinionista televisivo, hanno trascorso un giorno di relax nel parco. Dopo Ibiza e Formentera la coppia d’oro di Riccione è tornata a casa mostrandosi in forma, abbronzata e felice. Martina e Billy si sono divertiti come pazzi insieme al loro figlio Achille tra gli scivoli e la Piscina Onde. E per Martina il tempo non sembra davvero passare. Il suo fisico asciutto e tonico come ai tempi in cui vinceva la corona di regina di bellezza, viso candido, eleganza sconfinata. In due pezzi è davvero uno schianto.