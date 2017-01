L'estate è sempre più al top...less

Docce hot e décolleté scoperti

30/7/2013

foto Olycom

Quando fa caldo davvero anche il reggiseno è di troppo e sotto il solleone di mezza estate le vip restano in topless: lo show è garantito. Doccia bollente per l'attrice e modella romana Manuela Torres, che sfoggia un seno prorompente, bagno a seno al vento per Anne Garcia, fidanzata del porno attore Nando Colelli.

Sexy e disinibite star e starlette si spogliano... al caldo non si resiste e da Fregene a Bora Bora è un tripudio di topless mozzafiato. L'ultima in ordine cronologico è l'attrice e modella romana Manuela Torres, che ai fotografi appostati offre un siparietto davvero hot. Doccia bollente con reggiseno "calato" e seno prorompente massaggiato sotto il getto d'acqua a Fregene. La cittadina laziale, meta di tanti vip, ospita anche l'ex gieffina Mara Adriani, che con un look tutto nuovo, capelli ricci rossi e corti , sfoggia l'ennesimo bombastico décolleté al vento. Un vizietto che non le si riesce a togliere. E a Fregene c'è anche la giornalista e conduttrice Rosanna Cancellieri, sirenetta in topless a 61 anni, che sulla spiaggia laziale, lontana da occhi indiscreti, si mette... a suo agio.



A Ibiza la modella inglese Lauren Pope, sul set per uno spot sulle extension, regala ai paparazzi un dietro le quinte a luci rosse con seno scoperto. In barca al largo di Ponza Filomena Azzarito, giunonica compagna di Vittorio Cecchi Gori "buca" l'obiettivo dei paparazzi con un seno da capogiro. E sempre a Ponza bagno a luci rosse per la bella fidanzata di Nando Colelli, pornoattore e ex di Sara Tommasi. Ma i topless non finiscono qui. Si sono esposte seno al vento anche Gianna Nannini, Brigitta Boccoli, da Bora Bora la sexy Heidi Klum e poi Cristina Parodi, Alba Parietti... Fa caldo e a spogliarsi le star ci mettono un attimo!