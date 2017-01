Per Alessia coprirsi è un...Reato

Bikini perfetto per la velina mora

29/7/2013

foto Instagram

Dopo aver zompettato per tutto l'inverno sul bancone di Striscia la notizia, Alessia Reato è in perfetta forma. Immersa in piscina, la velina mora esibisce la sua fisicità statuaria. Prova costume superata a pieni voti con addome scolpito e rotondità nei punti giusti. Il piccolo bikini con frange e perline le accarezza la pelle abbronzata mentre il sorriso smagliante di Alessia svela la sua dolcezza.

Sui social network, Alessia posta le foto delle sue vacanze all'insegna di bagni di sole e relax. Per i fan si mostra anche in versione skipper indossando solo il costume. Sulla spiaggia poi, sceglie un rosa baby per il due pezzi a fascia. Ma la Reato si copre con un asciugamano personalizzato con il suo nome ricamato.