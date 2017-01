Senza il Boa Melissa Satta si consola col cane

Giochi in acqua e curve sexy

29/7/2013

foto Instagram

Il suo Boa le manca molto e, in attesa di riabbracciarlo, Melissa Satta si consola con MJ, il cucciolo, ormai cresciuto, che lei e Kevin Prince hanno adottato qualche mese fa. Sexy in bikini l'ex velina, inginocchiata in mare, dà lezioni di nuoto al "piccolino" e seduce con le sue curve bollenti.

MJ, le cui iniziali onorano il defunto Michale Jackson, sembra a suo agio nell'acqua. Melissa è dolcissima con lui, una vera mammina premurosa e attenta. In un altro scatto la modella posa con l'inseparabile amica Simona Salvemini e un'altra amica, con cui sta trascorrendo le vacanze nella sua bellissima terra.



Bikini a fascia, abbronzatura, capelli sciolti al vento e occhialoni da sole da vip. Poi rieccola, da sola, in barca, coda di cavallo e reggiseno bianco per un décolleté mozzafiato.