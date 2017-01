Natalia Bush fa vedere le curve bollenti

Giochi di trasparenze osé per i fan

29/7/2013

foto Instagram

La giunonica Natalia Bush, sdraiata seminuda su un divanetto bianco, è una visione che promette di tormentare le notti di molti maschietti. La proverbiale abbondanza delle sue forme non è cambiata e Natalia non manca di sottolineare il suo seno florido con un push-up rosso fuoco. Lo slippino del bikini, a vita bassissima, svela una costellazione tatuata sulla pelle di cui non si vede ma si può intuire la fine...

Per i suoi seguaci su Instagram, Natalia non si risparmia e regala autoscatti davvero bollenti. L'esplosiva spagnola, in un'altra posa in bikini gioca con le trasparenze. Il reggiseno bianco è l'occasione giusta per concedere ai fan un vedo non vedo dei capezzoli. Ma la burrosa Bush offre una panoramica anche del lato B mostrando il fondoschiena coperto solo da un perizoma nero.