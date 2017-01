La Corvaglia sfoggia il décolleté

E si cimenta con il wakeboard

29/7/2013

foto Instagram

Il décolleté è sempre stato il suo lato più bollente e Maddalena Corvaglia non ha mai fatto nulla per nasconderlo. Eccola in uno scatto su Instagram dal lago Maggiore in un sexy bikini blu elettrico a fascia, che ne valorizza la generosità. Niente tintarella integrale, i segni del costume lo dimostrano.

In mini vacanza relax sul lago lombardo la bionda ex velina, sfoggia orgogliosa le sue curve, seno prosperoso fasciato dal reggiseno, ventre piattissimo e tattoo inguinale che fa capolino dallo slip. Poi si cimenta con il wakeboard: "Divertentissimooooooo!( quando non cadi)" cinguetta la Corvaglia, che nello scatto successivo è in acqua: "Ops! Caduta!".



Con questo caldo torrido un bel bagno, anche se non volontario, è comunque quello che ci vuole. L'ex velina e moglie di Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, è una vera sportiva, a cui le sfide sono sempre piaciute. Oltre a provetta centaura, la showgirl si è dilettata con i tuffi nella trasmissione "Jump! e adesso è la volta del wakeboard. All'insegna dell'acqua.