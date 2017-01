Belen, scatti sexy da Formentera

Lato B in primo piano da 10 e lode

29/7/2013

foto Instagram

Le pubblicazioni ci sono, il matrimonio si farà, e intanto Belen si gode le sue vacanze a Formentera. Nelle foto del suo album social, postate su Instagram, la showgirl è sempre più sexy. Lato B mozzafiato, baci hot con Stefano de Martino e tante coccole con il piccolo Santiago.

In un bikini multicolor la bella argentina posa seduta nel giardino della sua casa, meditativa e serissima, poi rieccola in spiaggia, grandangolo dall'alto verso il basso sul suo lato B da capogiro.



E' ancora con il Santiago seduto tra le sue gambe, lunghe e sinuose, o in acqua mentre Stefano le cinge la vita. In un video poi i due futuri sposini si esibiscono in acrobazie da spiaggia, salti e performance circensi. Belen è sexy e sensuale più che mai, perfetta da ogni angolazione e in ogni occasione. Questo è proprio il suo momento d'oro.