Morise e Starace, scoppia l'amore in spiaggia

Doccia bollente e passione per la prof e il tennista

29/7/2013

foto LaPresse

Una coppia appena nata ma che già sta facendo scintille sulla spiaggia di Forte dei Marmi. Roberta Morise, ex di Carlo Conti e professoressa all'Eredità, è stata beccata in atteggiamenti inequivocabili con il tennista Potito Starace, detto Poto. I due in acqua si scambiano coccole ed effusioni, ma l'attrazione è forte anche sul lettino e sotto la doccia.

Roberta, microbikini dal quale emerge un fisico mozzafiato, mostra le sue curve al Forte e Poto non sembra riuscire a resistere. Stesi sulle sdraio i due allungano gambe e mani tra sfioramenti e toccatine e scambi di effusioni. Poi si buttano in mare per un bagno refrigerante e anche in acque non riescono a staccarsi un attimo l'uno dall'altra. Solo qualche giorno fa Roberta cinguettava dalla Calabria con le amiche mostrando occhi felici e sorriso raggiante. Ora con le immagini del suo amore in Versilia appare tutto più chiaro.