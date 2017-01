Belen e Stefano si sposano

In Comune a Milano spuntano le pubblicazioni

27/7/2013

foto Facebook

Sulle nozze tra Belen e Stefano si è fantasticato molto. Tra smentite e piccole ammissioni. Adesso arriva la notizia ufficiale, con tanto di atto di pubblicazione del Comune di Milano. La coppia si sposa, non a Padova, come si pensava in un primo momento, ma a Comignago, un paesino vicino Novara, che la showgirl e il ballerino hanno scelto come cornice per il giorno più importante della loro vita.

La data non compare nell'atto, ma nei giorni scorsi il settimanale "Chi" aveva annunciato che si tratta del 20 settembre, che poi è anche il compleanno di Belen. Fervono dunque i preparativi, nonostante i due siano in vacanza a Formentera. Dalle prime indiscrezioni che circolano in Rete pare che la coppia si sposerà con il classico rito cristiano. E dopo la cerimonia ci sarà un banchetto con 200 invitati (si annunciano tantissimi vip) e una festa in stile country. "Mi piacerebbe sposarmi non solo per il bambino - aveva detto la showgirl argentina - ma per la cerimonia, per chiamare Stefano “mio marito” e non “il mio fidanzato”, per guardarlo negli occhi e giurargli amore e fedeltà per sempre". Adesso è arrivato il momento.