Melita e le altre in versione "shorts"

Inguinali e di jeans per gambe... da urlo!

28/7/2013

foto Instagram

Cortissimi, di jeans e decisamente sexy: gli shorts hanno conquistato le gambe di tutte le showgirl italiane e non. Belen li mette anche per andare in giro in bici mentre la modella Madalina Ghenea li usa per allenarsi. Se Melita Toniolo opta per la vita altissima, Carolina Marcialis preferisce indossare una versione più casual.

Elisabetta Canalis li indossa sempre: in barca, in vacanza, per stare in casa, non c'è foto, e posa sexy, in cui non li abbia addosso. Lola Ponce e Sabrina Salerno invece, puntano su una versione più classica ma sempre molto hot, che fascia le forme e le rende ancora più...desiderabili. Qualunque sia il modello quello che conta sono le gambe e queste... sono tutte più che perfette!