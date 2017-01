Raffaella Zardo, sfilata social in bikini

Una ex meteorina che... "surriscalda"

26/7/2013

foto Instagram

Se si parla di meteo, con l'arrivo di Caronte e dell'ondata di calore eccezionale, una ex meterina in bikini è quello che ci vuole. E Raffaella Zardo torna così alla ribalta con una serie di scatti dalle Baleari postati su Instagram, una sfilata in due pezzi sexy, che surriscalda le temperature già bollenti.

Il suo nome è legato a Emilio Fede e a Sipario, ma il sodalizio professionale con l'ex giornalista del Tg4 è terminato, quando il suo pigmalione ha dovuto abbandonare il campo. Da allora la bionda ex meteorina, ha vissuto un po' di rendita, nell'ombra delle sue amiche showgirl più famose, tra una vacanza e l'altra.



E in vacanza è ancora adesso, tra Ibiza e Formentera a sfoggiare bikini ogni giorni diversi. Raffaella si diverte, sfoggia il suo fisico perfettamente in forma, in barca o a bordo piscina e in spiaggia. E' in cerca di notorietà e si affida a Instagram per "mostrarsi" postando un vero e proprio album dell'estate. In tempi in cui il meteo detta sempre più le regole dei giochi, una ex meteorina sexy può sempre far comodo.