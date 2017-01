Paolo Maldini e Alessandro Nesta a Miami

Vacanze insieme per i due ex calciatori rossoneri

26/7/2013

foto LaPresse

Stessa squadra, stesse vacanze. Gli ex compagni del Milan Alessandro Nesta e Paolo Maldini stanno trascorrendo le ferie insieme sulla spiaggia di Miami. Maldini, habituè della località della Florida, in compagnia della moglie Adriana Fossa e dei due figli maschi, mentre Nesta è con la moglie Gabriella Pagnozzi e la figlioletta. Le signore rossonere chiacchierano sotto l'ombrellone, mentre Maldini gioca con i ragazzi in mare.

Costume rigato lungo fino al ginocchio per Paolo che mentre esce dall'acqua mostra il suo fisico muscoloso e ben scolpito proprio come quando correva in campo. La moglie Adriana è stretta in un bikini a triangolo in sangallo bianco, mentre Gabriella indossa una fascia leopardata molto sexy, che trattiene a stento le curve burrose della ex wag.