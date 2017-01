Vittorio Cecchi Gori e Filly, che abbondanza!

Topless e pancia in primo piano

26/7/2013

foto Novella 2000

Vittorio Cecchi Gori e Filomena Azzarito, detta Filly prendono l'estate di petto... e di pancia. I due, insieme da tre anni, si godono la vacanza in yacht a Ponza sfoggiando l'una un davanzale XXL, coronato da abbondanti curve, l'altro, un fisico visibilmente in sovrappeso.

Filly, bionda (rigorosamente no natural) e prosperosa si esibisce in una serie di pose super sexy,come mostrano gli scatti di Novella 2000, esibisce un topless generoso, espone un lato B che non è da meno, poi si spalma la crema sulle gambe ben tornite. L'imprenditore, già 71enne, e storico ex di Valeria Marini, non sembra pronto a tutto ciò, si muove con discrezione, portare quel pancione in barca non è cosa facile e coi calzini ai piedi si rischia pure di scivolare.



Una doccetta poi per placare i pruriti, provocati dall'ex ballerina conturbante che gli sottopone tanta grazia davanti agli occhi, e un tuffo in maglietta e pinne, mentre Filomena salva il cagnolino finito in mare. Una vacanza piena di colpi di scena.