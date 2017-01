Belen, con un bacio si "risveglia" la passione

Sexy mamma, in piscina con Santiago quasi senza veli

26/7/2013

foto Instagram

Che Belen Rodriguez sia sexy è cosa nota: fisico perfetto, curve sinuose, labbra carnose e sguardo da gatta, il giudizio è inappellabile. Sul suo amore per Stefano De Martino i maligni continuano a sparlare, ma per ora la coppia dura.

Tra i due la passione non manca mai, come dimostrano le foto di Novella 2000. E quello che balza subito agli occhi è l'eccitamento provocato dalla bella argentina. Basta un innocente bacetto e Stefano non sta più nel... costume!

Mentre lo lascia in spiaggia a sbollire, si dedica al piccolo Santiago. Bagnetto in piscina, che piace tanto si a lui che alla mamma, coccole e giochi. Anche qui però, non dimentica il suo lato da femme-fatale: per le foto si copre il seno solo con il suo bambino. Belen, infatti, sembra essersi dimenticata di indossare la parte sopra del bikini. E' il caso di dirlo: sotto Santiago, niente!